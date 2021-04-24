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Ekonomi

Avrupa'da rüzgar enerjisi hız kesmeyecek

Avrupa ülkelerinin 2025'e kadar 105 gigavat rüzgar enerjisi kapasitesini elektrik sistemine dahil ederek, bu alanda kurulu gücünü 318 gigavata ulaştırması bekleniyor.

Gülşen Çağatay   | 24.04.2021
Avrupa'da rüzgar enerjisi hız kesmeyecek

Ankara

AA muhabirinin, WindEurope tarafından hazırlanan sektör raporlarından derlediği bilgilere göre, Avrupa ülkelerinin 2030'a kadar yenilenebilir enerji payını yüzde 32'ye çıkarma hedefi ve Ulusal Enerji ve İklim Planları çerçevesinde rüzgar enerjisi kurulu gücünü 2025'e kadar her yıl ortalama 18 gigavat artırması gerekiyor.

Raporda yer alan Gerçekçi Beklentiler Senaryosu'na göre, Avrupa ülkelerinin 2021-2025 döneminde toplam 105 gigavat büyüklüğünde rüzgar enerjisi kapasitesini elektrik sistemine dahil edeceği ve toplam kurulu gücünü 318 gigavata ulaştıracağı hesaplanıyor.

2025'e kadar rüzgarda ilave edilecek kapasitenin yüzde 72'sini karasal rüzgar santralleri, kalan kısmını da yüzer ve sabit deniz üstü (offshore) santraller oluşturacak.

Bu dönemde Birleşik Krallık'ın 18 gigavat kurulu gücü sisteme dahil etmesi beklenirken, bunun 15 gigavatını deniz üstü rüzgar santralleri oluşturuyor.

Almanya yaklaşık 17 gigavat kapasite kurmayı planlıyor, bu kapasitenin 13 gigavatını karasal rüzgar santralleri oluşturuyor. Bu iki ülkeyi, 12 gigavat ilave kapasiteyle Fransa, 7 gigavat ilave kapasiteyle İsveç ve 6 gigavat ilave kapasiteyle Hollanda takip ediyor.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin söz konusu ilave kapasitenin 76 gigavatlık kısmını oluşturacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde rüzgarda 9,4 gigavat kurulu gücün ise devreden çıkarılması planlanıyor.

Avrupa ülkelerinin rüzgar enerjisi kurulu güç artışında, ulusal politikaları, proje geliştirme gelişim süreçleri ve düzenleyici çerçeveleri etkili olacak.

Almanya karasalda, Birleşik Krallık deniz üstünde lider

Rapora göre, 2025'e kadar Almanya, toplam karasal rüzgar enerjisi içindeki payını yüzde 17'ye çıkaracak. Almanya'nın, 2025 sonunda 75 gigavat kurulu rüzgar gücüyle Avrupa'da ilk sırada yer alması öngörülüyor.

Deniz üstü rüzgar enerjisinde ise 2025'e kadar 29 gigavat kurulumun gerçekleşeceği Avrupa'da, Birleşik Krallık'ın 15 gigavat deniz üstü kapasiteyi sistemine dahil ederek lider konuma gelmesi bekleniyor. Ülkenin toplam rüzgar kurulu gücünün ise 2025 sonunda 42 gigavata ulaşacağı tahmin ediliyor.

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