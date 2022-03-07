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Ekonomi, Rusya-Ukrayna savaşı

Avrupa'da gaz fiyatları 322 avroya yükseldi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 322 avroya çıkarak rekor tazeledi.

Murat Temizer   | 07.03.2022
Avrupa'da gaz fiyatları 322 avroya yükseldi

Ankara

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı cuma gününü megavatsaat başına 192,5 avrodan tamamlamıştı.

Bugün megavatsaat başına 210 avrodan açılan kontratların fiyatı, cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 67 yükselerek Türkiye saatiyle 11.30'da megavatsaat başına 322 avroya çıktı.

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