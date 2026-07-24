Avrupa'da doğal gazın megavatsaati 61,80 avrodan işlem görüyor

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı dün 61,69 avrodan kapandı.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün saat 9.49 itibarıyla düne göre yüzde 0,2 artışla 61,80 avroya yükseldi.

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 54,61 seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında tırmanan çatışmaların Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırması ve yaklaşan kış dönemi öncesinde depoların hedeflenen seviyede doldurulamayacağına yönelik kaygılar etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verirken, Axios'un haberine göre Washington yönetimi Tahran'a karşı şubat sonunda başlattığı "Destansı Öfke Operasyonu"ndan daha kapsamlı saldırılara hazırlanıyor.

Hürmüz Boğazı'ndan LNG sevkiyatındaki azalma Asyalı alıcılarla rekabeti artırırken, Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası da soğutma amaçlı elektrik talebini yükselterek doğal gaz tüketimini destekliyor.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi Equinor'un Üst Yöneticisi Anders Opedal, Avrupa Birliği'nin kış sezonu başlamadan önce depolama tesislerinde yüzde 80 doluluk hedefine ulaşmasının düşük ihtimal olduğunu belirtti. Opedal, Avrupa'daki doğal gaz stoklarının 5 yıllık ortalamanın belirgin şekilde altında ve son 15 yılın en düşük ikinci seviyesinde bulunduğunu, bunun da soğuk havaların etkisini göstermesiyle piyasayı sert fiyat dalgalanmalarına karşı daha kırılgan hale getirebileceğini ifade etti.

Rabobank Küresel Ekonomi ve Piyasalar ekibinde kıdemli enerji stratejisti Florence Schmit ise Orta Doğu'dan enerji tedarikine ilişkin belirsizliklerin TTF doğal gaz fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini belirterek, fiyatların 2026'nın ikinci yarısında da yüksek seyretmesini beklediklerini bildirdi. Schmit, kış aylarında doğal gaz santrallerine olan ihtiyacın artmasının Almanya, Hollanda ve İngiltere'de elektrik fiyatlarını da yüksek tutacağını kaydetti.

Bu gelişmeler, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının megavatsaat başına 60 avronun üzerinde tutunarak son 4 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesine neden oluyor.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, 17 Temmuz ile sona eren haftada yer altı depolarındaki kullanılabilir doğal gaz stoku önceki haftaya göre 32 milyar fit küp artarak 3 trilyon 56 milyar fit küpe yükseldi. Stoklar, geçen yılın aynı dönemine göre 16 milyar fit küp daha düşük, son 5 yıl ortalamasının ise 183 milyar fit küp üzerinde gerçekleşti.