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Ekonomi

Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 17 azaldı

Avrupa'da kasım vadeli doğal gazın megavatsaat fiyatı yüzde 17 azaldı.

Murat Temizer   | 10.10.2022
Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 17 azaldı

Ankara

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontrat fiyatı, 30 Eylül Cuma günü 188,8 avrodan kapandı.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı 7 Ekim Cuma gününü ise 156 avrodan kapattı. Böylece kasım vadeli gaz kontrat fiyatı bir haftada yüzde 17 azalmış oldu.

Fiyat düşüşünde Avrupa'nın doğal gaz tüketimine ilişkin aldığı önlemler ve doğal gaz depolarındaki doluluk oranı etkili oldu.

Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranı 10 Ekim itibarıyla yüzde 88,58 olarak kaydedildi.

Belçika, Polonya, Portekiz, Almanya gibi ülkeler yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranına ulaştı.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı saat 11.44 itibarıyla ise megavatsaat başına 150 avrodan işlem görüyor.

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