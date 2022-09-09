Dolar
18.24
Euro
18.42
Altın
1,727.79
ETH/USDT
1,707.30
BTC/USDT
20,692.00
BIST 100
3,506.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aksaray’da "Yüz Yüze Gönül Gönüle Açılış Programı" kapsamında basın toplantısı düzenliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sancaktepe’de Teşkilat İstişare Toplantısında konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkezde Parti Meclisi Toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de yakalandığını açıkladığı DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, adliyeye getirildi.
logo
Ekonomi

Avrupa'da ağustosta elektriği en ucuz tüketen başkent Ankara oldu

Ankara, ağustosta ilk kademe mesken aboneleri için kilovatsaat başına 1,44 lira ile elektrik fiyatının en düşük olduğu Avrupa başkenti oldu.

Zeynep Beyza Kılıç   | 09.09.2022
Avrupa'da ağustosta elektriği en ucuz tüketen başkent Ankara oldu

Ankara

Avusturya ve Macaristan'ın enerji piyasası düzenleme kurumları ve Finlandiya merkezli araştırma firması VaasaETT'in hazırladığı Konut Enerji Fiyat Endeksi verilerine göre, Avrupa'da kilovatsaat başına meskende 11,69 lira ile Londra elektriğin en pahalı tüketildiği şehir olarak öne çıktı.

Konutlarda elektrik fiyatı sıralamasında kilovatsaat başına yaklaşık 10,04 lira ile Kopenhag ikinci sırada yer alırken, onu 9,86 lira ile Roma takip etti.

Roma'yı, 9,31 lira ile Amsterdam, 9,13 lira ile Brüksel ve yaklaşık 8,22 lira ile Berlin izledi.

Kilovatsaat başına elektrik fiyatı ağustosta Atina'da 5,30 lira, Lizbon'da 4,75, Paris'te 4,57 lira ve Varşova'da 3,47 lira oldu.

Meskenlerde elektrik fiyatının en düşük olduğu başkentler arasında, 2,74 lira ile Zagreb, 1,64 lira ile Budapeşte ve 1,46 lira ile Belgrad yer aldı.

Ankara ise ilk kademe mesken aboneleri için kilovatsaat başına 1,44 lira ile ağustosta elektriği en ucuz tüketen başkentler listesinde birinci sıraya yerleşti.

Geçen ay elektrik fiyatları en çok Atina'da arttı

Avrupa'da ağustos ayında elektrik fiyatları bir önceki aya göre en çok Atina'da arttı. Atina'da enerji vergilerindeki artışlar nedeniyle kilovatsaat başına elektrik fiyatı yaklaşık yüzde 34 artış gösterdi. Fiyatlar, Brüksel'de yüzde 26, Amsterdam'da yüzde 22 yükseldi.

Kıtada bir yıl öncesine göre elektrik fiyatlarının daha yüksek olduğu belirtilen raporda, bunun Kovid-19 salgını sonrasında ekonomik toparlanmaya bağlı artan talep, olağanüstü hava koşulları ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası rekor seviyelere ulaşan doğalgaz fiyatlarından kaynaklandığı kaydedildi.

Birkaç başkentte ise geçen ay bir önceki aya göre elektrik fiyatlarında düşüş yaşandı. Elektrik fiyatlarındaki düşüşte, hükümetlerin enerji krizinin faturalar üzerindeki baskısını hafifletmek için uyguladığı kapsamlı önlemler etkili oldu.

Elektrik fiyatları geçen ay bir önceki aya göre Lizbon, Paris, Varşova ve Budapeşte'de ise düştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında alınan tedbirler açıklandı
İstanbul polisi "dar alan uygulaması" ile başarılı sonuçlar elde etti
İstanbul havalimanlarında uçan yolcu 8 ayda 60 milyonu geçti
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi

Benzer haberler

Avrupa'da ağustosta elektriği en ucuz tüketen başkent Ankara oldu

Avrupa'da ağustosta elektriği en ucuz tüketen başkent Ankara oldu

Avrupa'da metal üreticileri acil destek istiyor

Bakan Dönmez, çiftçiye temiz kaynaktan elektrik sağlayacak MOBİTEM'i inceledi

İsviçre'de elektriğe yüzde 27 zam yapılacak

İsviçre'de elektriğe yüzde 27 zam yapılacak
Fransa'da hükümet enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor

Fransa'da hükümet enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor
AB ülkeleri gaza tavan fiyat uygulamayı ve elektrik piyasasını askıya almayı tartışıyor

AB ülkeleri gaza tavan fiyat uygulamayı ve elektrik piyasasını askıya almayı tartışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet