Dolar
38.81
Euro
44.05
Altın
3,309.85
ETH/USDT
2,577.40
BTC/USDT
109,068.00
BIST 100
9,398.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Avrupa Tüketici Birliği, hava yolu firmalarının bagaj ücretlerini AB'ye şikayet etti

Avrupa'nın en büyük tüketici kuruluşu Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), EasyJet, Norwegian Air Shuttle, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling ve Wizz Air'in kabin bagajı için aldığı ücretler konusunda şikayette bulundu.

Ata Ufuk Şeker  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Avrupa Tüketici Birliği, hava yolu firmalarının bagaj ücretlerini AB'ye şikayet etti Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Brüksel

Avrupa ülkelerinden 45 tüketici derneğinin çatı kuruluşu olan BEUC'tan yapılan açıklamada, Brüksel merkezli BEUC ve üye derneklerin, kabin bagajı için hukuka aykırı ücret talep ettikleri gerekçesiyle 7 hava yolu firması hakkında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Tüketici Koruma Otoriteleri Ağına resmi şikayette bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu 7 hava yolu şirketinin EasyJet, Norwegian Air Shuttle, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling ve Wizz Air olduğu kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Havacılık sektörünün ticari uygulamaları konusunda AB genelinde bir soruşturma açılmasının da gerektiğine işaret edilen açıklamada, hava yolu firmalarının özellikle makul boyutlardaki kabin bagajlarından ücret alınmaması yönündeki AB mahkeme kararlarını ihlal ettikleri vurgulandı.

Açıklamada, tüketicilerin bilet aldıklarında buna küçük bir eşya veya el bagajının dahil olmasını beklediği, bu konudaki anlaşmazlıkları azaltmak için el bagajının makul boyut ve ağırlığının tanımlanması gerektiği dile getirildi.

Öte yandan, Avrupa Adalet Divanı 2014 yılında, el bagajının taşınması, ağırlığı ve boyutları bakımından makul şartları karşılaması ve geçerli güvenlik gerekliliklerine uyması koşuluyla fiyat artışına tabi tutulamayacağı yönünde bir karar almıştı.

Avrupa ülkelerinde hava yolu seyahatlerinde firmaların farklı bagaj uygulamaları bulunuyor.

Bagaj hakkı konusunda çeşitlilik bazen yolcuların sıkıntı yaşamasına neden olabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aranan 6 şüpheli yakalandı
Türkiye, İsrail'in Cenin'de diplomatlara ateş açmasını en güçlü biçimde kınadı
ECOWAS'ın, Nijerya'daki Dijital Gözlemevi yıllık toplantısı başladı
Başkentte "Zabıta Teşkilatı Tarihi" kitabı tanıtıldı
YTB Başkanı Abdullah Eren, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Çernışov ile bir araya geldi

Benzer haberler

Avrupa Tüketici Birliği, hava yolu firmalarının bagaj ücretlerini AB'ye şikayet etti

Avrupa Tüketici Birliği, hava yolu firmalarının bagaj ücretlerini AB'ye şikayet etti

AB tek pazarı canlandırmak istiyor

Küresel piyasalar belirsizliklerin arasında yön arayışında

AB tarımı kötü hava koşullarından yılda 28,3 milyar avro kaybediyor

AB tarımı kötü hava koşullarından yılda 28,3 milyar avro kaybediyor
Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev'den "Putin-Trump diyaloğu, Avrupa’da histeri yaratıyor" değerlendirmesi

Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev'den "Putin-Trump diyaloğu, Avrupa’da histeri yaratıyor" değerlendirmesi
AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı

AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet