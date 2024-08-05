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Ekonomi

Avrupa borsalarında kayıplar derinleşiyor

Küresel piyasalardaki satış dalgası nedeniyle Avrupa piyasalarında kayıplar derinleşiyor.

Nuran Erkul Kaya  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Avrupa borsalarında kayıplar derinleşiyor

London, City of

ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesinin ardından küresel piyasalar, yeni haftada tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Avrupa'da açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi TSİ 15.52'de yüzde 3,54 düşüşle 480,22 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 3,32 azalışla 17.074,72 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,86 değer kaybıyla 7.940,97 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,68 düşüşle 30.841 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,53 azalışla 7.068,69 puana geriledi.

Teknoloji hisselerindeki kayıplar yüzde 4,5 olurken, banka hisselerinde yüzde 4,4 ve petrol, gaz, perakende ve otomotiv şirketlerinin hisselerinde yüzde 4'e ulaşan değer kaybı görüldü.

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