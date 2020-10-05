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Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumununa ilişkin açıklamaların etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Gökhan Kurtaran   | 05.10.2020
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Londra

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,81 yükselerek 365,63 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 artarak 4.871,87 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,06 değer kazanarak 19.265,51 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,10 yükselişle 12.828,31 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69’luk artışla 5.942,94 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.30 itibarıyla yüzde 0,6’lık yükselişle 1,179 seviyelerinde işlem gördü.

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