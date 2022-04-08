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Ekonomi

Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Muhammed Said Tanıl   | 08.04.2022
Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

İstanbul

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,14 artışla 460,2, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,28 yükselişle 14.258 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82 artışla 7.613 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,31 değer kazancıyla 6.547 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,28 artışla 8.576 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,64 primle 24.702 puanda bulunuyor.

Düşüş eğilimini üst üste 7'inci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1,0856 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, açıklanan yeni yaptırımların, tedarik merkezlerine yönelik sıkıntıların devam ettiği süreçte enerji ve gıda fiyatları üzerinden enflasyonist kaygıları beslemeye devam ettiğini söyledi.

Dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanaklarının, üyelerin Ukrayna savaşı nedeniyle "stagflasyon" endişesi taşıdıklarını ortaya koyduğunu aktaran analistler, tutanakların ardından ECB'nin yaz döneminde varlık alımlarını sonlandıracağı ve 3. çeyrek itibarıyla faiz artırımına gideceği beklentilerinin arttığını bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını kaydetti.

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