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Ekonomi

Avrupa borsaları yön belirlemek için ECB'yi izleyecek

Avrupa borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 459,4 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 16.007 puanda seyrediyor.

Burhan Sansarlıoğlu  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Avrupa borsaları yön belirlemek için ECB'yi izleyecek

İstanbul

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 7.467 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 29.358 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 9.962 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.299 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0940'da bulunurken, Avrupa'da makroekonomik veriler, bölgede ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

ECB Başkanı Lagarde

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesi, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttı.

Bu hafta yurt içinde büyüme verisinin yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalarla ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirten analistler bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Orta Doğu'dan gelen haber akışının yanı sıra ABD'de inşaat izinleri, yeni konut başlangıçları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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