Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, enflasyonist endişeler ve küresel para politikalarına ilişkin beklentilerle günü İtalya hariç düşüşle kapandı.
Londra
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 değer kaybederek 413,39 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 azalarak 7.144,14 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61 düşerek 13.256,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 değer kaybıyla 6.276,88 puana geriledi.
Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 artarak 22.802,97 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 20.59 itibarıyla yüzde 0,71’lik artışla 0,994 seviyesinde bulunuyor.
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