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Ekonomi

Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşması görüşmelerine ilişkin karamsarlığın artmasıyla günü düşüşle kapattı.

Gökhan Kurtaran   | 18.11.2019
Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı

Londra

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 azalarak 405,55 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 azalarak 5.929,79 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,53 değer kaybederek 23.463,98 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,26 düşüşle 13,207,01 seviyesinde kapandı.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,07'lik yükselişle 7.307,70 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.58 itibarıyla yüzde 0,26'lık yükselişle 1,1079 seviyelerinde işlem gördü.

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