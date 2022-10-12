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Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, hafta ortasındaki işlem gününü düşüşle tamamladı.

Ata Ufuk Şeker   | 12.10.2022
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Brüksel

​​​​​​​Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,53 değer kaybederek 385,88 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 azalarak 6.826,15 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,39 düşerek 12.172,26 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla 5.818,47 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,27 gerileyerek 20.466,77 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,16 düşerek 0,969 seviyesinden işlem gördü.

İngiltere ekonomisi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 daraldı.

Alman hükümeti 2022-2023 büyüme tahminini düşürdü.

Polonya'da Drujba petrol boru hattında sızıntı tespit edildi.

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