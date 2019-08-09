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Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Ata Ufuk Şeker   | 09.08.2019
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Brüksel

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,84 değer kaybederek 371,56 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 azalarak 7.253,85 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,28 düşerek 11.693,80 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 değer kaybederek 5.327,92 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,48 gerileyerek 20.324,23 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.36 itibarıyla yüzde 0,34'lük artışla 1,1216 seviyesinde bulunuyor.

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