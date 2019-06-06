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Ekonomi

Avro, dolar karşısında ECB sonrası değer kazandı

Avro, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar mevcut seviyelerde kalmasının beklendiğini açıklamasından sonra dolara karşı yükseldi.

Bahattin Gönültaş   | 06.06.2019
Avro, dolar karşısında ECB sonrası değer kazandı

Berlin

Avro, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar mevcut seviyelerde kalmasının beklendiğini açıklamasından sonra dolara karşı yükseldi.

Avro dolar paritesi yüzde 0.69’dan fazla yükselerek 1,13’un üzerini gördü ve yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

ECB’nin bankalara borç vererek (AMB’nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri -TLTRO3), hane halkına ve firmalara daha kolay kredi verilmesini sağlayacak programın ayrıntılarının açıklanmasının etkisiyle de avronun dolara karşı değer kazanmasında etkili oldu.

Bugün AMB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi.

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