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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 8,5 oldu

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 8,5 yükseldi.

Ata Ufuk Şeker   | 01.02.2023
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 8,5 oldu

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ocak dönemine ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 9,2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 8,5 seviyesine geriledi.

Avro Bölgesi'nde TÜFE ocakta bir önceki aya göre ise yüzde 0,4 geriledi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun ocakta yüzde 9 olması yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 17,2 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 14,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,2 ile hizmetler izledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon, ocak ayında Letonya'da yüzde 21,6, Estonya'da yüzde 18,8, Litvanya'da yüzde 18,4, Slovakya'da yüzde 14,9, Hırvatistan'da yüzde 12,5, Avusturya'da yüzde 11,5, İtalya'da yüzde 10,9, Portekiz'de yüzde 8,6, Hollanda'da yüzde 8,4, Finlandiya'da yüzde 8, İrlanda'da yüzde 7,7, Belçika'da yüzde 7,5, Yunanistan'da yüzde 7,2, Fransa'da yüzde 7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 6,8, Malta'da yüzde 6,7, İspanya ve Lüksemburg'da yüzde 5,8 seviyesinde tespit edildi.

Eurostat, Almanya'nın enflasyon verilerini ise yayımlamadı. Almanya'da ocak ayı öncü enflasyon verilerinin yayınlanması yazılım sorunu nedeniyle 6-10 Şubat haftasına ertelenmişti.

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