Dolar
18.90
Euro
20.11
Altın
1,848.78
ETH/USDT
1,564.20
BTC/USDT
22,383.00
BIST 100
5,347.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni martta geriledi

Şubatta eksi 8 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay eksi 11,1 puana geriledi.

Bahattin Gönültaş   | 06.03.2023
Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni martta geriledi

Berlin

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, martta Ekim 2022’den beri ilk kez gerileyerek beklentilerin altıda kaldı

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, mart ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta eksi 8 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 3,1 puanlık azalışla eksi 11,1'e geriledi. Ekim 2022'den bu yana ilk kez düşen endekse ilişkin beklenti, toparlanmanın devam ederek eksi 6,3'e yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, eksi 6 puandan eksi 13 puana indi.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 10 puandan eksi 9,3’e yükselerek Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Sentix Genel Müdürü Manfred Huebner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Ekonomide durgunluğa yönelik iyimserlik, olumsuz ekonomik beklentilerin gerçekleşmesi durumunda kısa sürede yeniden ekonomide durgunluk endişelerine dönüşebilir." ifadesini kullandı.

Mevcut ekonomik ortamın merkez bankalarının para politikası freninde olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Huebner, “Para arzının genişlemesi zayıf kalmaya devam ediyor ve faiz oranlarındaki artışla birlikte yılın ilerleyen döneminde ekonomi üzerinde ciddi bir yük oluşturması muhtemel.” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcı güveni anketi, 2-4 Mart’ta 1309 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, martta 2,8 puanlık azalışla eksi 9,6 puana geriledi. Endeksin 4 aydır art arda yükselmesinin ardından düşüşe geçmesi dikkati çekti. Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 8,8 puandan eksi 7,5 puana çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinde bir ayda 13 bin 753 artçı sarsıntı meydana geldi
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da kurulan "Kocaeli Büyükşehir Hastanesi" hizmet vermeye başladı
Ordu'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, iş yeri ile otomobile zarar verdi
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesinin yargılandığı davada ara karar

Benzer haberler

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni martta geriledi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni martta geriledi

Burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemeleri başladı

TÜBİTAK destekli araştırmacıların deprem bölgelerindeki saha çalışmaları sürüyor

TRT 2 her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerle buluşturacak

TRT 2 her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerle buluşturacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet