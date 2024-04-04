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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları şubatta geriledi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 1 düştü.

Ata Ufuk Şeker  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları şubatta geriledi

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, 2023'ün aynı ayına göre de yüzde 8,1 azaldı.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 8,3 geriledi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 8,6 azalacağı yönündeydi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, şubatta aylık bazda en fazla yüzde 7,2 ile Estonya'da, yüzde 5,6 ile Slovakya'da ve yüzde 4,2 ile İrlanda'da geriledi. Aylık ÜFE, Belçika'da yüzde 1,4, Lüksemburg'da yüzde 0,8 ve Macaristan'da yüzde 0,7 arttı.

ÜFE, yıllık bazda ise Slovakya'da yüzde 25,5, İrlanda'da yüzde 24,2 ve İtalya'da yüzde 14,2 azalırken, Lüksemburg'da yüzde 17,2 ve Malta'da yüzde 0,7 arttı.

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