Avro Bölgesinde üretici fiyatları aralıkta geriledi
Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,8 düştü.
Brüksel
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesinin 2023 yılı aralık ayı ÜFE verilerini yayımladı.
Verilere göre AB'de ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 10 azaldı.
Avro Bölgesi'nde de ÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 10,6 düştü.
Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 10,5 azalacağı yönündeydi.
AB ülkeleri arasında ÜFE, aralıkta yıllık bazda en fazla yüzde 43,5 ile İrlanda'da, yüzde 20,5 ile İtalya'da ve yüzde 19,8 ile Bulgaristan'da geriledi. Yıllık ÜFE, Lüksemburg'da yüzde 20,2, Slovakya'da yüzde 13,3, Slovenya'da yüzde 2 arttı.
ÜFE, aylık bazda ise Yunanistan’da yüzde 1, Belçika'da yüzde 0,5 artarken, İrlanda'da yüzde 12, Hollanda'da yüzde 1,8 ve Estonya’da yüzde 1,4 geriledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.