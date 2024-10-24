Dolar
34.24
Euro
37.08
Altın
2,737.30
ETH/USDT
2,522.60
BTC/USDT
66,892.00
BIST 100
8,865.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ’ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden Taksici Murat Arslan için Kahramankazan’da cenaze törenine katılıyor.
logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri zayıfladı

Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri ekimde düşüş gösterdi.

Ata Ufuk Şeker  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri zayıfladı

Brüksel

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesinin ekim ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, eylülde 51,4 olan hizmet sektörü şirket faaliyetleri PMI, ekimde 51,2'ye düşerek son 8 ayın en zayıf seviyesini gördü.

Eylülde 49,6 seviyesinde olan bileşik PMI, ekimde 49,7 seviyesinde belirlendi.

İmalat sanayi PMI da eylüldeki 45 seviyesinden ekimde 45,9'a çıktı.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Veriler, Avro Bölgesi'ndeki şirket faaliyetlerinin düşen talep nedeniyle azaldığını ortaya koyuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik tedbirleri artırıldı
Ankara'da Macaristan Milli Günü programı düzenlendi
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförünün yakınları AA'ya konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (TUSAŞ'a) Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme kararlılığını perçinlemiştir
SAHA EXPO'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanlar için tören düzenlendi

Benzer haberler

Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri zayıfladı

Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri zayıfladı

Avro Bölgesi'nin kamu borcu arttı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,7'ye indi

AB ağustosta 1,7 milyar avro dış ticaret açığı verdi

AB ağustosta 1,7 milyar avro dış ticaret açığı verdi
Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebi son 2 yılda ilk kez arttı

Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebi son 2 yılda ilk kez arttı
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet