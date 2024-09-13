Dolar
33.93
Euro
37.63
Altın
2,578.54
ETH/USDT
2,356.10
BTC/USDT
58,146.00
BIST 100
9,653.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da başından vurarak katlettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Didim'e götürülecek.
logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi.

Ata Ufuk Şeker  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda düştü

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,2 azaldı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 2,7 azalacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,7 geriledi.

Temmuzda AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş, yüzde 5,5 ile Malta'da, yüzde 4,8 ile Estonya'da ve yüzde 3,4 ile Romanya'da oldu. En fazla artış ise yüzde 9,2 ile İrlanda'da yüzde 8 ile Hırvatistan'da ve yüzde 7,3 ile Belçika'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla düşüş yüzde 6,4 ile Macaristan'da, yüzde 5,8 ile Estonya'da ve yüzde 5,5 ile Almanya'da ölçüldü. En fazla artış ise yüzde 19,8 ile Danimarka'da yüzde 10,8 ile Yunanistan'da ve yüzde 6,4 ile Finlandiya'da tespit edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı'ndaki gençlerle telefonla bağlandı
Bakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile bir araya geldi
Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı
TCG Alemdar, Norveç'teki DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katılım sağlıyor

Benzer haberler

Avrupa’da hava sıcaklığındaki ani düşüş birçok ülkede hayatı olumsuz etkiliyor

Avrupa’da hava sıcaklığındaki ani düşüş birçok ülkede hayatı olumsuz etkiliyor

AB’den İran’a yeni yaptırım sinyali

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda düştü

İspanya Başbakanı Sanchez, Temas Grubu toplantısına katılan bakanları kabul etti

İspanya Başbakanı Sanchez, Temas Grubu toplantısına katılan bakanları kabul etti
Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusu nasıl değerlendirilmeli?

Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusu nasıl değerlendirilmeli?
Avrupa'da okullarda akıllı telefon yasağı yaygınlaşıyor

Avrupa'da okullarda akıllı telefon yasağı yaygınlaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet