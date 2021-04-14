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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta yüzde 1 düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği şubatta bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı.

Ata Ufuk Şeker   | 14.04.2021
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta yüzde 1 düştü

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 1, 2020'nin şubat ayına göre de yüzde 1,6 geriledi.

AB'de ise sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,1 düştü.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 4,8 ile Fransa, yüzde 3,8 ile Malta ve yüzde 2,5 ile Yunanistan'da gerçekleşti.

Yıllık bazda ise sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 10,9 ile Malta, yüzde 8,9 ile Estonya ve yüzde 6,5 ile Fransa'da belirlendi.

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