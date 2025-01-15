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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi kasımda yükseldi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Ata Ufuk Şeker  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi kasımda yükseldi

Brüksel

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2024 Kasım ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi kasımda ekime göre yüzde 0,2 artarken, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 düştü.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık 0,3 yükseleceği, yıllık yüzde 1,9 azalacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, kasımda aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 1,7 azaldı.

Kasımda AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 8,7 ile Belçika, yüzde 7,1 ile Malta, yüzde 4,3 ile Litvanya'da oldu. En fazla düşüş ise yüzde 5,8 ile İrlanda, yüzde 3,9 ile Lüksemburg, yüzde 3,4 ile Portekiz'de gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış, yüzde 13,5 ile Malta'da, yüzde 8,7 ile Belçika'da, yüzde 4,8 ile Yunanistan'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 6,6 ile Hırvatistan'da, yüzde 5,6 ile İrlanda'da, yüzde 5 ile de Avusturya'da ölçüldü.

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