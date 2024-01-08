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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar kasımda azaldı

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,3 düştü.

Ata Ufuk Şeker  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar kasımda azaldı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1 azaldı.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar kasımda ekim ayına oranla yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,1 geriledi.

AB ülkeleri arasında kasımda önceki aya göre perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,5 ile Almanya'da, yüzde 1,4 ile Lüksemburg'da, yüzde 0,7 ile Avusturya'da görüldü.

Perakende satışlar, yıllık bazda ise Slovenya'da yüzde 11,1, Estonya'da yüzde 8,8 ve Macaristan'da yüzde 5,4 azaldı.

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