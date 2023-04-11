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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü

Perakende satışlar, yıllık bazda Macaristan'da yüzde 10,1, İsveç'te yüzde 8,5 ve Almanya'da yüzde 7 geriledi.

Ata Ufuk Şeker  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü

Brüksel

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,8 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,1 düştü.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar şubatta ocak ayına göre yüzde 0,8 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3 geriledi.

Perakende satışların şubatta aylık yüzde 0,8, yıllık ise yüzde 3,5 gerileyeceği tahmin ediliyordu.

AB ülkeleri arasında şubatta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 10,5 ile Slovenya'da, yüzde 2 ile Macaristan ve Polonya'da, yüzde 1,6 ile İsveç'te görüldü.

Perakende satışlar, yıllık bazda Macaristan'da yüzde 10,1, İsveç'te yüzde 8,5 ve Almanya'da yüzde 7 geriledi.

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