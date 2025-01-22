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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde kamu borcu oranı yüzde 88'i aştı

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 88,2 seviyesinde ölçüldü.

Ata Ufuk Şeker  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Avro Bölgesi'nde kamu borcu oranı yüzde 88'i aştı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2024 yılı üçüncü çeyrek kamu borcu verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ikinci çeyrekte yüzde 88,2 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte aynı seviyede belirlendi.

AB'de de ikinci çeyrekte yüzde 81,6 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte değişmedi.

Böylece, söz konusu dönemde toplam kamu borcu Avro Bölgesi'nde 13 trilyon 229 milyar avro, AB'de 14 trilyon 479 milyar avro seviyesine yükseldi.

En yüksek borç oranı Yunanistan'da

AB üyesi ülkeler arasında yılın üçüncü çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 158,2 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 136,3 ile İtalya, yüzde 113,8 ile Fransa, yüzde 105,6 ile Belçika ve yüzde 104,3 ile İspanya izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler yüzde 24 ile Estonya, yüzde 24,6 ile Bulgaristan ve yüzde 26,6 ile Lüksemburg olarak belirlendi.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının da GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor.

Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Ancak AB ülkelerinin önemli bir kısmı mali kurallara uygun davranmıyor.

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