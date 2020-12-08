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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde istihdam üçüncü çeyrekte arttı

Avro Bölgesi'nde istihdamın yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1 yükseldiği bildirildi.

Ata Ufuk Şeker   | 08.12.2020
Avro Bölgesi'nde istihdam üçüncü çeyrekte arttı

Brüksel

Avro Bölgesi’nde istihdam, 2020'nin üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Avro Bölgesi ve 27 üyeli Avrupa Birliği'nin (AB) 2020 yılı üçüncü çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde istihdam, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1 yükseldi. İstihdam, 2019'un üçüncü çeyreğine kıyasla ise yüzde 2,3 düşüş gösterdi.

AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarken, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2 geriledi.

Böylece, üçüncü çeyrekte AB ve Avro Bölgesi'ndeki istihdam oranları verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en hızlı çeyreklik yükselişi gösterdi.

İstihdam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ikinci çeyrekte AB'de yüzde 2,8, Avro Bölgesi'nde de yüzde 3 gerilemişti.

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