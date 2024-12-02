Dolar
34.71
Euro
36.57
Altın
2,643.78
ETH/USDT
3,590.50
BTC/USDT
95,235.00
BIST 100
9,649.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelsiz Türkiye Programı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ekimde sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ekim ayında yüzde 6,3 oldu.

Ata Ufuk Şeker  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ekimde sabit kaldı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de eylülde ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ekimde değişmedi.

Avro Bölgesi'nde de eylülde yüzde 6,3 olan işsizlik oranı ekimde aynı seviyeyi korudu.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Avro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

Ekimde işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,2, Yunanistan'da yüzde 9,8, İsveç ve Finlandiya'da yüzde 8,5 oldu.

AB'de işsiz sayısı, ekimde 12 milyon 971 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 10 milyon 841 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Ekim ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 995 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 427 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,2, Avro Bölgesi'nde yüzde 15 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'ndeki olası depremin kıyı şeridini ve çevredeki 11 ili etkilemesi öngörülüyor
Ankara Üniversitesinden Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'e fahri doktora unvanı
"Türkiye-Azerbaycan İkili SAT Tatbikatı-2024" tamamlandı
Bakan Fidan, yarın Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak
Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu 32 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Benzer haberler

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ekimde sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ekimde sabit kaldı

Küresel piyasalar yoğun veri haftasına pozitif başladı

AB'den Ukrayna'ya ilave mali destek

Türkiye gıda arzında sürdürülebilirlik için Avrupa ile ortak projelere odaklandı

Türkiye gıda arzında sürdürülebilirlik için Avrupa ile ortak projelere odaklandı
ECB: Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri arttı

ECB: Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri arttı
İran ile Avrupa, Trump dönemi yaklaşırken nükleer müzakere sürecinin ilk adımı olabilecek görüşmelere başlıyor

İran ile Avrupa, Trump dönemi yaklaşırken nükleer müzakere sürecinin ilk adımı olabilecek görüşmelere başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet