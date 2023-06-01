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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde işsizlik nisanda geriledi

Avro Bölgesi'nde işsizlik, nisan ayında yüzde 6,5 seviyesine geriledi.

Ata Ufuk Şeker  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Avro Bölgesi'nde işsizlik nisanda geriledi

Brüksel

​​​​​​​Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de mart ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, nisanda sabit kaldı.

Avro Bölgesi'nde ise mart ayında yüzde 6,6 olan işsizlik oranı, nisanda yüzde 6,5'e indi.

İşsizlik oranı, geçen yılın nisan ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,7, AB'de ise 6,1 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, nisanda İspanya'da yüzde 12,7, Yunanistan'da yüzde 11,2 ve İtalya'da yüzde 7,8 oldu.

AB'de işsiz sayısı nisanda 13 milyon 28 bin olurken, bunun 11 milyon 88 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Nisanda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 664 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 206 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 13,8, Avro Bölgesi'nde yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

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