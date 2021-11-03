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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde işsizlik eylülde azaldı

Avro Bölgesi'nde işsizlik, eylül ayında yüzde 7,4 seviyesine düştü.

Ata Ufuk Şeker   | 03.11.2021
Avro Bölgesi'nde işsizlik eylülde azaldı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de de ağustos ayında yüzde 6,9 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, eylülde yüzde 6,7'ye indi.

Avro Bölgesi'nde de ağustosta yüzde 7,5 olan işsizlik, eylülde yüzde 7,4'e geriledi.

İşsizlik, geçen yılın eylül ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 8,6, AB'de de yüzde 7,7 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik, eylülde İspanya'da yüzde 14,6, Yunanistan'da yüzde 13,3, İtalya'da yüzde 9,2, Fransa'da yüzde 7,7 ve Almanya'da yüzde 3,4 olarak belirlendi.

AB'de işsiz sayısı eylülde 14 milyon 324 bin olurken, bunun 12 milyon 79 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Eylülde 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 815 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 307 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 15,9 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 16 oldu.

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