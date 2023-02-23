Dolar
18.88
Euro
20.01
Altın
1,824.72
ETH/USDT
1,637.60
BTC/USDT
23,760.00
BIST 100
5,074.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde enflasyon ocakta yüzde 8,6 oldu

Avro Bölgesi'nde enflasyon ocakta yıllık yüzde 8,6 seviyesinde belirlendi.

Ata Ufuk Şeker   | 23.02.2023
Avro Bölgesi'nde enflasyon ocakta yüzde 8,6 oldu

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 9,2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 8,6 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nin öncü verilerinde, ocak ayı enflasyonu yüzde 8,5 olarak açıklanmıştı. Nihai verilerde, Avro Bölgesi enflasyonu yukarı yönlü revize edildi.

Avro Bölgesi'nde ocakta enflasyon bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0,2 geriledi.

AB'de de aralıkta 10,4 olan enflasyon ocakta yüzde 10 seviyesinde ölçüldü.

Enflasyon, geçen yılın ocak ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 5,1, AB'de ise yüzde 5,6 seviyesindeydi.

Avro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 2,94'ü gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,17'si enerji, yüzde 1,8'i hizmetler ve yüzde 1,73'ü enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

Yıllık enflasyon, ocak ayında Macaristan'da yüzde 26,2, Letonya'da yüzde 21,4, Çekya'da yüzde 19,1, Estonya'da yüzde 18,6, Litvanya'da yüzde 18,5, Polonya'da yüzde 15,9, Slovakya'da yüzde 15,1, Bulgaristan'da yüzde 14,1, Romanya'da yüzde 13,4, Hırvatistan'da yüzde 12,5, Avusturya'da yüzde 11,5, İtalya'da yüzde 10,7 oldu.

Böylece, AB üyesi 12 ülkede enflasyon çift hanede ölçüldü.

Söz konusu enflasyon, Slovenya'da yüzde 9,9, İsveç'te yüzde 9,6, Almanya'da yüzde 9,2, Portekiz'de yüzde 8,6, Hollanda ve Danimarka'da yüzde 8,4, Finlandiya'da yüzde 7,9, İrlanda'da yüzde 7,5, Belçika'da yüzde 7,4, Yunanistan'da yüzde 7,3, Fransa'da yüzde 7, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 6,8, İspanya'da yüzde 5,9 ve Lüksemburg'da yüzde 5,8 seviyesinde belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bazı sitelerin müteahhidi Yasin Akbaş tutuklandı
Şırnak'tan depremzedelere konteyner desteği
Muğla'da 4 bin 174 afetzede öğrenci okullara yerleştirildi
Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta esnaf iş başına geçiyor
Hatay'da yıkılan evden ailesiyle son anda kurtulan baba, kızlarının geleceğini düşünüyor

Benzer haberler

Avro Bölgesi'nde enflasyon ocakta yüzde 8,6 oldu

Avro Bölgesi'nde enflasyon ocakta yüzde 8,6 oldu

AB, çalışanlarında TikTok'u yasakladı

Enerji krizi, Avrupa'yı kömür ve nükleere yöneltti

AB ülkeleri bir yıldır Ukrayna'ya birçok silah ve mühimmat sevk etti

AB ülkeleri bir yıldır Ukrayna'ya birçok silah ve mühimmat sevk etti
AB, Rusya'yı yaptırımlarla yıpratmaya çalışıyor

AB, Rusya'yı yaptırımlarla yıpratmaya çalışıyor
AP vekilleri deprem bölgesini ziyaret etti: AB Türkiye'nin yanında omuz omuza durmaya devam edecek

AP vekilleri deprem bölgesini ziyaret etti: AB Türkiye'nin yanında omuz omuza durmaya devam edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet