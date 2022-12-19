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Ekonomi

AVM Perakende Ciro Endeksi ekimde yüzde 131,2 arttı

AVM’lerde kiralanabilir metrekare başına düşen cirolar Ekim 2022’de İstanbul’da 6 bin 594 TL, Anadolu’da 3 bin 845 TL olarak gerçekleşti.

Furkan Gençoğlu   | 19.12.2022
AVM Perakende Ciro Endeksi ekimde yüzde 131,2 arttı

İstanbul

AVM Perakende Ciro Endeksi, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 131,2 artarak 1.297 puana yükseldi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin ekim ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre, ciro endeksi, ekimde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 131,2 artarak 1.297 puana yükseldi.

Ekim için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 85,51 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü. Metrekare verimlilik endeksi eylüle göre yüzde 12 arttı.

AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Ekim 2022’de İstanbul’da 6 bin 594 TL, Anadolu’da 3 bin 845 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği 4 bin 945 TL oldu.

Kategoriler bazında ciro endeksi

Söz konusu dönemde endeks kategoriler bazında incelendiğinde artış oranı ayakkabıda yüzde 142,8, teknolojide yüzde 140, giyimde 126,6, hipermarkette yüzde 125,6, yiyecek-içecekte yüzde 129 ve diğer kategorisinde yüzde 130,2'lik artış yaşandı.

Ekim ziyaret sayısı endeksi yüzde 10'luk artışla 88 puana yükseldi.

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