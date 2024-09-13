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Ekonomi

Audi Brüksel fabrikası yeniden faaliyete geçecek

Çalışanlarla yönetim arasında bir süredir gerilim yaşanan Audi Brüksel fabrikasında gelecek hafta yeniden üretime başlanacak.

Ata Ufuk Şeker  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Audi Brüksel fabrikası yeniden faaliyete geçecek

Brüksel

Audi Brüksel fabrikası yönetimi, sendika temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşı sağlandığını ve tesisin gelecek hafta yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı.

Açıklamada, 17 Eylül'de fabrikanın gövde ve boyama bölümlerinde üretime geçileceği, tamamlanmış otomobillerin distribütörlere gönderileceği, 18 Eylül'den itibaren de bütün bölümlerin faaliyete alınacağı kaydedildi.

Sendikaların yaptığı açıklamada ise uzlaşı çerçevesinde çalışanların işbaşı yapmadıkları 9-13 Eylül haftasındaki ücretlerini kesintisiz biçimde alacakları belirtildi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, geçen hafta Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

Fabrika yönetimi, işçilerin üretimi normal şekilde sürdürmediği ve el konulan araba anahtarlarını teslim etmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte çalışanlara ödeme yapılmayacağını açıklamıştı.

Bunun ardından çalışanlar, el koydukları tamamlanmış 300 civarında otomobilin anahtarlarını yönetime teslim etmişti.

Öte yandan, Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de kapsamlı bir protesto düzenleyecek. Protestoya farklı sektörlerde çalışanlar da katılarak Audi işçilerine destek verecek.

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