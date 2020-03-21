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Ekonomi

ATO'dan üyelerine 'ücretsiz belge' desteği

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Üyelerimizi desteklemek için elektronik belgeleri ücretsiz verme kararı aldık." dedi.

Göksel Yıldırım   | 21.03.2020
ATO'dan üyelerine 'ücretsiz belge' desteği

Ankara

Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) yapılan açıklamaya göre, oda, reel sektörün tüm dünyayı etkileyen ve ekonomik durgunluk riskiyle karşı karşıya bırakan Kovid-19 riski sürecinde, üyelerini desteklemek için yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. ATO üyelerinin https://www.atonet.org.tr/eatogiris adresinden alacakları Kayıt Sureti ve İhale Durum Belgesi ile bu belgelerin İngilizce versiyonları ücretsiz verilmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oda olarak Kovid-19 salgını riskiyle mücadele sürecinde hem üyelerini desteklemek hem ATO hizmet binasına gelmeden bu hizmetleri almalarını sağlamak amacıyla internet üzerinden alınan belgeleri ücretsiz verme kararı aldıklarını bildirdi.

Odanın çalışmalarının odak noktasının 157 bin üyesi olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Tüm dünya koronavirüs nedeniyle zor günler yaşıyor ve bu sürecin ekonomik sonuçları olacağı muhakkak. ATO olarak üyelerimizi desteklemek ve bu sürecin en az zararla atlatılmasına katkı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere bir yenisini daha ekledik ve elektronik belgeleri ücretsiz verme kararı aldık. Hepimizin morale ihtiyacı var. Birlik ve beraberlik içinde olmanın önemi bir kat daha arttı. ATO olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de üyelerimizin yanındayız."

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