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Ekonomi

Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsalarında küresel ticaret savaşının derinleşebileceğine yönelik endişelerle sert düşüşler yaşandı.

Bahar Yakar  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Asya borsaları negatif seyrediyor

İstanbul

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı.

Asya borsalarında, Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik Çin'in misilleme adımları sonrası ticaret savaşının daha da şiddetleneceği kaygılarıyla oluşan derin satış baskısı etkili oluyor.

Cuma günü Çin yönetimi, ABD'nin getirdiği yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurdu ve bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirdi.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çin yanlış oynadı, paniklediler. Bu karşılayamayacakları tek şey." ifadesini kullandı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum, itriyum ve alaşımlarının olduğu 7 kategorideki orta ve ağır nadir metallerin 4 Nisan'dan itibaren ihracat kontrol listesine alınacağı bildirildi.

Bakanlık, 27 ABD şirketini, ihracat kontrolü veya yasağı listelerine ekledi. Şirketlerden 16'sının askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlerinin ihracatına yasak getirilirken, 11 şirket ihracat yasağı uygulanan "güvenilmez varlık" listesine alındı.

Dün ayrıca Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin tarife artışları konusunda ülkenin siyasi pozisyonunu detaylandıran bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin Çin dahil ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük tariflerinin ülkelerin meşru haklarını ve çıkarlarını tehdit ettiği, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiği ve çok taraflı ticaret sistemine zarar verdiği vurgulandı.

ABD'nin eylemlerinin, temel ekonomik ilkeler ve piyasa normlarına aykırı olduğu, çok taraflı ticaret müzakereleriyle elde edilen dengeli sonuçları ve ABD'nin uzun zaman uluslararası ticaretten fayda sağladığı gerçeğini göz ardı ettiği kaydedilen açıklamada, Çin hükümetinin bunu kınadığı ve karşı çıktığı belirtildi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da şubat ayına ilişkin öncü endeks 107,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7 düşüşle 31.187 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6 azalışla 2.328 puandan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 7,3 düşüşle 3.096 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 12,7 değer kaybıyla 19.960 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 4,3 azalışla 72.152 puandan işlem görüyor.

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