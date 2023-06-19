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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı başladı Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Ankara’da "Uluslararası Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet İlkeleri ile Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Yargıtayın Hukuki Çerçevesi" konulu sempozyumun açılışında konuşuyor
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Ekonomi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, güncel ekonomik veri ve raporları masaya yatıracak.

Özcan Yıldırım  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı

Ankara

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı başladı.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyor.

Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.


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