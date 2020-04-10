Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,843.25
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ASELSAN'dan yeni ihracat başarısı

ASELSAN, ismi açıklanmayan NATO üyesi bir ülke ile uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri için satış sözleşmesi imzaladı.

Mustafa Çalkaya   | 10.04.2020
ASELSAN'dan yeni ihracat başarısı

Ankara

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, ihracat başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, ismi açıklanmayan NATO üyesi bir ülkenin kullanımına yönelik, uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri için satış sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN'dan yapılan açıklama göre, imzalanan yeni satış sözleşmesi, uzaktan komutalı silah sistemlerinin yanı sıra atış yeri tespit sistemlerini de kapsıyor. İsmi açıklanmayan NATO üyesi bir ülkeyle yapılan sözleşmeyle ASELSAN'ın tasarlayıp ürettiği uzaktan komutalı silah sistemlerinin satıldığı ülke sayısı 20'ye ulaştı.

Şirket, bugüne kadar 3 binin üzerinde uzaktan komutalı silah sisteminin üretimini ve teslimatını başarıyla gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 1878 kişi yaşamını yitirdi
AA ekibi Kovid-19'u yenen hastaları odalarında görüntüledi
İstanbul'da hizmete girmesi planlanan hastaneler için çalışmalar devam ediyor
AK Parti'li Hamza Dağ'dan İzmir'deki yoğun bakım yatak sayısı hakkında açıklama
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin cenazeleri için morg ücreti alınmasına tepki

Benzer haberler

ASELSAN'dan yeni ihracat başarısı

ASELSAN'dan yeni ihracat başarısı

ASELSAN'dan tedarikçilerine 700 milyon liralık nakit desteği

Domates ihracatı ilk çeyrekte yüzde 10 arttı

Pentagon, Türkiye’nin İspanya ve İtalya’ya yardımlarını takdirle karşıladı: Türkiye oldukça cömert bir ülke

Pentagon, Türkiye’nin İspanya ve İtalya’ya yardımlarını takdirle karşıladı: Türkiye oldukça cömert bir ülke
Savunma sanayisindeki tecrübeler sağlık sektörüne aktarılıyor

Savunma sanayisindeki tecrübeler sağlık sektörüne aktarılıyor
NATO'nun Belçika'daki SHAPE Karargahı'ndan Türkiye'ye teşekkür

NATO'nun Belçika'daki SHAPE Karargahı'ndan Türkiye'ye teşekkür