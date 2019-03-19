Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.22
Dolar
5.48
BIST 100
104,861.60
Altın
1,306.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ASELSAN'dan temettü kararı

ASELSAN Yönetim Kurulu, genel kurula 185 milyon TL kar payı dağıtımı teklif edecek.

Bahar Kara   | 19.03.2019
ASELSAN'dan temettü kararı

Istanbul

ASELSAN Yönetim Kurulu, 3 taksitte ödenmek üzere brüt 85 milyon TL (yüzde 7,46) nakit, 100 milyon TL (yüzde 8,77) bedelsiz pay dağıtma kararı aldı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 91 milyon 456 bin 032,50 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın brüt 85 milyon TL'lik (1 TL'lik pay başına 7,45614 kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt yüzde 7,45614) kısmının, (net 72 milyon 250 bin TL - 1 TL'lik pay başına 6,33772 kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net yüzde 6,33772) nakit kar payı olarak ve çıkarılmış sermaye üzerinden yüzde 8,77193 oranına tekabül eden 100 milyon TL'lik kar payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 2 milyon 800 bin TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payının bugün, 18 Eylül 2019 ve 18 Aralık 2019 tarihlerinde olmak üzere 3 eşit taksitte dağıtılması, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarının 44. 'Olağan Genel Kurul' toplantısında teklif edilmesine karar verilmiştir. "

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Seçimlerin gölgesinde tırmanan Keşmir gerilimi
Avrupa Birliği’nde krizin yeni adresi İspanya
'Yeni Zelanda’daki camiye yönelen terörist saldırı bir milattır'
Paşinyan’ın Tahran ziyareti ve İran-Ermenistan ilişkileri
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK

Benzer haberler

Türkiye'nin 'mini askerleri' sahaya çıktı

Türkiye'nin 'mini askerleri' sahaya çıktı

ASELSAN'dan 64 ülkeye ihracat

TSK'da 'artırılmış gerçeklik' dönemi

Savunma sanayisine teknokent desteği

Savunma sanayisine teknokent desteği
Kritik yükler Türk mühendislere emanet

Kritik yükler Türk mühendislere emanet
Siber güvenlikte milli çözümler

Siber güvenlikte milli çözümler