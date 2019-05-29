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Ekonomi

ASELSAN'dan 'su altında' yeni ihracat

ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen Zargana Denizaltılar İçin Torpido Karşı Tedbir Sistemi, yarı ömür modernizasyonu yapılan Agosta 90B sınıfı denizaltılar için tedarik edilecek. Pakistan, sistemin ihraç edileceği ikinci ülke olacak.

Göksel Yıldırım   | 29.05.2019
ASELSAN'dan 'su altında' yeni ihracat

Ankara

ASELSAN, denizaltılar için torpido karşı tedbir sisteminin yurt dışı satış modeli olan Zargana ile yeni bir ihracat başarısı yakaladı.

ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen Zargana Denizaltılar İçin Torpido Karşı Tedbir Sistemi, Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde yarı ömür modernizasyonu yapılmakta olan Agoste 90B sınıfı denizaltılar için tedarik edilecek.

Pakistan, bu teslimatla Endonezya'dan sonra torpido karşı tedbir sistemlerinin ihraç edileceği ikinci ülke olacak.

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği Yenilikçi Ürün Ödülü'nü alan Zargana, dünyadaki benzerlerinden üstün yeteneklere sahip olacak şekilde denizaltılar için geliştirilmiş ilk ve tek milli denizaltı torpido karşı tedbir sistemi olarak dikkati çekiyor.

Sistem, denizaltıdan alınan verilerle ortam şartlarını dikkate alarak denizaltıya hücum gerçekleştiren torpidolara karşı en uygun sakınma taktiğinin belirlenmesini ve bu taktiğe göre lançerlerinden akustik aldatıcı ve karıştırıcıların fırlatılmasını sağlıyor. Akustik karıştırıcılar, gürültü üreterek torpidonun denizaltıyı tespit etmesini engellerken, akustik aldatıcılar da denizaltıyı taklit ederek torpidoyu yanıltıyor.

Torpidolara karşı üst düzey koruma

Zargana, otonom çalışma ve hızlı reaksiyon yeteneğiyle torpidolara karşı en üst düzey savunma sağlıyor.

Sistem, operatör kontrollü girdiler veya otomatik olarak gerçek zamanlı veri sağlayan denizaltı sistemleriyle entegre şekilde çalışabiliyor.

Zargana sistemi, denizaltı sistemlerinden toplanan verileri kullanarak tespit, konumlandırma ve sınıflandırma işlevi veya operatör girdileriyle su altı tehdit durumuna göre en yüksek başarıya sahip taktiğin seçilerek uygulanmasına imkan tanıyor.

Torpido karşı tedbir taktikleri, denizaltı sakınma manevrası, akustik aldatıcı/karıştırıcıların döküş örüntüsü ve döküş zamanlamalarını içeriyor.

24 adetlik fırlatıcı kapasitesi

Zargana'ya hızlı reaksiyon imkanı kazandıran lançer sistemi, ihtiyaca göre 24 adede kadar farklı sayıda fırlatıcı hücre, tekli veya salvo atış, yüksek güvenilirlik, atışlarda hava çıkarmayan fırlatıcı özelliklerine sahip bulunuyor.

Sistemin en kritik bileşenlerinden olan akustik aldatıcı ve akustik karıştırıcılar ise ihtiyaca göre farklı tip ve boyutta üretilerek, tüm akustik güdümlü torpidolara karşı etkin savunma sağlıyor. Hedef benzetiminde yüksek sadakate sahip aldatıcı ve karıştırıcılar, uzun çalışma süresiyle görev yapabiliyor.

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