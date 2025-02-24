ASELSAN'dan 96,9 milyon avroluk sözleşme
ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları için uzaktan komutalı silah, askeri haberleşme, tanıma ve tanıtma, kendini koruma ve seyrüsefer sistemlerinin tedarikine yönelik 96,9 milyon avro tutarında sözleşme imzalandı.
İstanbul
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.
Açıklamada, "ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları için uzaktan komutalı silah, askeri haberleşme, tanıma ve tanıtma, kendini koruma ve seyrüsefer sistemlerinin tedarikine yönelik 96 milyon 852 bin 535 avro tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027-2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.