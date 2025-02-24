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Ekonomi

ASELSAN'dan 96,9 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları için uzaktan komutalı silah, askeri haberleşme, tanıma ve tanıtma, kendini koruma ve seyrüsefer sistemlerinin tedarikine yönelik 96,9 milyon avro tutarında sözleşme imzalandı.

Duygu Doğan  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
ASELSAN'dan 96,9 milyon avroluk sözleşme

İstanbul

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları için uzaktan komutalı silah, askeri haberleşme, tanıma ve tanıtma, kendini koruma ve seyrüsefer sistemlerinin tedarikine yönelik 96 milyon 852 bin 535 avro tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027-2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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