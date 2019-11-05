ASELSAN'dan 9 ayda 1,9 milyar TL net kar
ASELSAN, yılın 9 ayında 1 milyar 975 milyon 5 bin lira net kar elde etti.
İstanbul
ASELSAN, yılın 9 ayında 1 milyar 975 milyon 5 bin lira net kar elde etti.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan konsolide finansal bilançolara göre, şirketin net karı, yılın 9 ayında 1 milyar 975 milyon 5 bin lira, yılın üçüncü çeyreğinde ise 642 milyon 57 bin lira oldu.
Şirketin geçen yılın 9 aylık dönemindeki net karı 1 milyar 735 milyon 503 bin lira, üçüncü çeyreğindeki net karı ise 793 milyon 706 bin lira olarak gerçekleşmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.