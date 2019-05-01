Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.95
BIST 100
95,415.57
Altın
1,281.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Memur-Sen ve Hak-İş genel başkanları Şanlıurfa'da ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

ASELSAN'dan 841 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN ile BMC arasında 840 milyon 986 bin 250 avroluk sözleşme imzalandı.

Erhan Cihan Ünal   | 01.05.2019
ASELSAN'dan 841 milyon avroluk sözleşme

Istanbul

ASELSAN ile BMC arasında ALTAY Tankları için kritik görev donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedarikine yönelik 841 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, BMC ile ALTAY Seri Üretim Projesi Sözleşmesi kapsamında, BMC tarafından üretilecek ALTAY Tankları için kritik görev donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedarikine yönelik bugün toplam bedeli 840 milyon 986 bin 250 avro olan sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN'ın teslimatları 2020-2026 yıllarında gerçekleştireceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Balkanlar'ın çözülemeyen sorunlarına AB'nin 'ağabeyleri' el attı
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa
Mavi Vatan'dan Deniz Kurdu'na Akdeniz'de Türk gücü
Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Benzer haberler

BMC dünyanın yükünü çekiyor

BMC dünyanın yükünü çekiyor

Altay tankı gövde gösterisine hazırlanıyor

Altay tankında ASELSAN sistemleri görev yapacak