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Ekonomi

ASELSAN'dan 421,6 milyon avroluk ilave sözleşme

ASELSAN, TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile sözleşme değişikliği imzalayarak MİLGEM Savaş Sistemleri Sözleşmesinde, MİLGEM 9-12 gemileri savaş sistemleri ve faydalı yüklerinin sözleşmeye dahil edildiğini bildirdi.

Muhammed Said Tanıl  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
ASELSAN'dan 421,6 milyon avroluk ilave sözleşme

İstanbul

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Sözleşme değişikliği kapsamındaki teslimatlar 2025-2027 yılları içerisinde gerçekleştirilecek olup ASELSAN payı 421 milyon 566 bin 822 avrodur." denildi.​​​​​​​

Şirket, 22 Eylül 2023'te TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile MİLGEM 6-8 gemileri için savaş sistemleri tedariki kapsamında, payı ‪205 milyon avro ve ‪2,3 milyar TL tutarında olan bir sözleşme imzalamıştı.

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