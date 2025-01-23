ASELSAN'dan 36,7 milyon avroluk sözleşme
ASELSAN ile STM arasında, deniz platformlarına yönelik radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve silah sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 36 milyon 700 bin avro olan sözleşme imzalandı.
İstanbul
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.
Açıklamada, "ASELSAN ile STM arasında, deniz platformlarına yönelik radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve silah sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 36 milyon 700 bin avro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.