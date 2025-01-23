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Ekonomi

ASELSAN'dan 36,7 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN ile STM arasında, deniz platformlarına yönelik radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve silah sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 36 milyon 700 bin avro olan sözleşme imzalandı.

Duygu Doğan  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
ASELSAN'dan 36,7 milyon avroluk sözleşme

İstanbul

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile STM arasında, deniz platformlarına yönelik radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve silah sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 36 milyon 700 bin avro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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