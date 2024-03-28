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Ekonomi

ASELSAN'dan 35 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

Mahmut Çil  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
ASELSAN'dan 35 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

Istanbul

ASELSAN ile Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileri arasında yaklaşık 35 milyon dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile Asya-Pasifik bölgesinde yer alan müşterileri arasında savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam bedeli 34 milyon 957 bin dolar olan yurt dışı satış sözleşmeleri imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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