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Ekonomi

ASELSAN'dan 2018'de 2,3 milyar lira net kar

ASELSAN'ın 2018 yılı konsolide net karı, 2 milyar 318 milyon 197 bin TL oldu.

Uğur Aslanhan  | 26.02.2019
ASELSAN'dan 2018'de 2,3 milyar lira net kar

istanbul

ASELSAN'ın 2018 yılı konsolide net karı, 2 milyar 318 milyon 197 bin TL oldu. 

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin yıllık (2018) konsolide net karı 2 milyar 318 milyon 197 bin TL olarak gerçekleşti.

Şirketin, önceki yılın aynı dönemindeki konsolide net karı 1 milyar 375 milyon 901 bin TL olmuştu.

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