ASELSAN'dan 2018'de 2,3 milyar lira net kar
ASELSAN'ın 2018 yılı konsolide net karı, 2 milyar 318 milyon 197 bin TL oldu.
istanbul
ASELSAN'ın 2018 yılı konsolide net karı, 2 milyar 318 milyon 197 bin TL oldu.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin yıllık (2018) konsolide net karı 2 milyar 318 milyon 197 bin TL olarak gerçekleşti.
Şirketin, önceki yılın aynı dönemindeki konsolide net karı 1 milyar 375 milyon 901 bin TL olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.