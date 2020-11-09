Euro
9.88
Dolar
8.30
BIST 100
1,212.44
Altın
1,958.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ASELSAN'dan 118 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir savunma sistemi çözümünün ihracatıyla ilgili 118 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 09.11.2020
ASELSAN'dan 118 milyon avroluk sözleşme

İstanbul

ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. 

Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir savunma sistemi çözümünün ihracatıyla ilgili olarak toplam bedeli 118 milyon avro tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.

Öte yandan, açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tanı kitlerinde yeni dönem
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 50 milyon 739 bini geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 271 kişi öldü
İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka açıkladı

Benzer haberler

ASELSAN'dan 118 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN'dan 118 milyon avroluk sözleşme

Trenleri ASELSAN'ın 'beyni' yönetecek

ASELSAN'dan rekor telsiz teslimatı