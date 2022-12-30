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Ekonomi

ASELSAN'dan 102,3 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, toplam bedeli 102 milyon 255 bin dolar tutarında bir sözleşme imzalandı.

Muhammed Said Tanıl   | 30.12.2022
ASELSAN'dan 102,3 milyon dolarlık sözleşme

İstanbul

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Milli Savunma Bakanlığı ile TSK ihtiyacı olan askeri ekipman alım maksadıyla, toplam bedeli 102 milyon 255 bin dolarlık bir sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

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