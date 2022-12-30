ASELSAN'dan 102,3 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, toplam bedeli 102 milyon 255 bin dolar tutarında bir sözleşme imzalandı.
İstanbul
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Milli Savunma Bakanlığı ile TSK ihtiyacı olan askeri ekipman alım maksadıyla, toplam bedeli 102 milyon 255 bin dolarlık bir sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.