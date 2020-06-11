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Ekonomi

ASELSAN'a 'iklim lideri' ödülü

ASELSAN, prestijli çevre projelerinden Karbon Saydamlık Projesi'nde (CDP) bir kez daha "İklim Lideri Ödülü"nü aldı.

Muhammet Emin Horuz   | 11.06.2020
ASELSAN'a 'iklim lideri' ödülü

Ankara

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, CDP Türkiye raporlamasına "İklim Değişikliği" başlığı altında cevap veren 54 firma arasında A- puan seviyesinde yer alan ve "İklim Lideri Ödülü" almaya hak kazanan beş firmadan biri oldu.

ASELSAN'ın "CDP Türkiye Programı"nda her yıl başarısını arttırdığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2012 yılında yaptığı ilk raporlama ile CDP Türkiye Programına dahil olan ve her yıl başarısını artırarak üst üste iki yıl İklim Lideri ödülü alan ASELSAN, çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görme taahhüdü doğrultusunda, iklim değişikliği konusunda çözüm olabilecek yenilenebilir enerji sistemleri, ulaşım sistemleri, akıllı şebeke sistemleri ve benzeri Ar-Ge ve üretim faaliyetlerini sürdürülebilir büyümenin bilincinde olarak yürütmek için çaba sarf etmeye devam ediyor."

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