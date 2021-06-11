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Ekonomi

ASELSAN marka değerini en fazla artıran şirket oldu

ASELSAN, Brand Finance tarafından hazırlanan 'En Değerli 100 Türk Markası' listesine göre marka değerini en fazla artıran firma oldu.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 11.06.2021
ASELSAN marka değerini en fazla artıran şirket oldu

Ankara

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, 'En Değerli 100 Türk Markası' listesinde 19'unculuğa yükselen şirket, geçen yıl 30'uncu sırada yer alıyordu.

Şirket, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında da marka değeri en yüksek firma oldu.

ASELSAN, Türkiye'nin en değerli markalarında, marka değerini yüzde 65,7 oranında artırarak alanında liderliğe oturdu. Marka değerlendirmesinde geçen yıl AA derecesi alan ASELSAN, bu yıl yüksek çıkışıyla AA+'ya yükseldi.

Listeyle ilgili yayımlanan raporda "2020 yılının salgının da etkisiyle markalar için iyi bir yıl olmadığı, en değerli 100 markanın toplam değerinin bir önceki yıla göre (24,6 milyar dolar) yüzde 12,7 azalarak 21,45 milyar dolara düştüğü anlaşılmaktadır." ifadesi yer aldı.

Buna rağmen ASELSAN, tüm markaların değerinin düştüğü salgın sürecinde faaliyetlerine kesintisiz devam ederek listede 11 basamak yükseldi.

Açıklamada değerlendirmesinde yer verilen ASELSAN Kurumsal İletişim Müdürü Berkan Karakurt şunları kaydetti:

"Dünyada alanında saygın kuruluşlar arasında yer alan Brand Finance sıralamasında ASELSAN'ın yükselişini olumlu karşılıyoruz. ASELSAN markamız ülkemizin önemli değerleri arasında yer alıyor. Bu anlayışla tüm paydaşlarımız nezdinde deneyim odaklı bir marka stratejisi izliyoruz. Markamızı veriye dayalı ölçüyor, öğreniyor ve kendimizi daha da geliştirmek adına süreçlerimizi sürekli gözden geçiriyoruz. ASELSAN'a güvenen ve değer veren herkese teşekkür ediyoruz."

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